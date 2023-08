こちらUSA製の人気デザインの

ホースシュー ポケット付きTシャツ

ラッパーTシャツ

カラー ホワイト

クロムハーツでは一番人気のモチーフ!

ホースシューがバックプリントされた

インパクト◎Tシャツ。

フロント胸元にはポケットあり、上には

ホースシューがシンプルにワンポイント

入っており、クロムハーツをアピール。

更に、袖、裾にもプリントもgood !

MADE IN USA(アメリカ製)

ユナイテッドアローズでご購入しました。

多少の使用感がありますが、目立った傷、

汚れもなくまだまだ長くお使いなれる状態

です。

カラー ホワイト

サイズ S

着丈67cm

肩幅41cm

身幅42cm

採寸の多少の差はご了承ください。

ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

送料無料にしていますのでお得です!

アウターを多数出品中です。

スムーズな取引を心がけますので

よろしくお願いします。m(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ S ブランド クロムハーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

