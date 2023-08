ブランド名:THE NORTH FACE ノースフェイス

■商品名:バルトロライトジャケット

■商品型番:ND91950

■カラー:ニュートープ

■サイズ:S

■購入年月:2021年11月

状態: 新品・未使用・未開封 新品

ユニセックス メンズ レディース

素材:<表地>30D GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Insulated Shell (2層)(表:ナイロン100%、裏:ePTFE)<中わた>CLEANDOWN® 光電子®(ダウン72%、レーヨン20%、フェザー8%)<裏地>Nylon Taffeta(ナイロン100%)

ご覧頂き誠にありがとうございます(^^)

毎年発売後即完売する超人気商品です。資産性も高く、中古品も高値で出回っております。

真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、

高い保温性を持つ防寒ジャケット。

中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により

優れた保温効果が持続する光電子®ダウンを封入。

高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去した

クリーンなダウンが高い保温性を確保します。

表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM™PRODUCTSの

2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、

雪や小雨程度の濡れを抑えます。

中わた入りの内衿やフロントのダブルフラップなどで

コールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。

ブランド名:THE NORTH FACE ノースフェイス ■商品名:バルトロライトジャケット■商品型番:ND91950■カラー:ニュートープ■サイズ:S■購入年月:2021年11月状態: 新品・未使用・未開封 新品ユニセックス メンズ レディース素材:<表地>30D GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® Insulated Shell (2層)(表:ナイロン100%、裏:ePTFE)<中わた>CLEANDOWN® 光電子®(ダウン72%、レーヨン20%、フェザー8%)<裏地>Nylon Taffeta(ナイロン100%)ご覧頂き誠にありがとうございます(^^)毎年発売後即完売する超人気商品です。資産性も高く、中古品も高値で出回っております。真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子®ダウンを封入。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM™PRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。中わた入りの内衿やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。バルトロバルトロライトバルトロライトジャケットビレイヤーパーカビレイヤーパーカー THENORTHFACEマウンテンジャケットAntarctica Parka アンタークティカパーカアンタークティカ バーサロフト ジャケットアンタークティカマウンテンライトデニムジャケットGTX デニムコーチジャケットノースフェイス ビーチグリーンワイマラナーブラウンブリティッシュカーキニュートープバルトロライトバルトロBaltroLightJacketTNFマウンテンジャケット ヌプシ マウンテンライトジャケットマウンテンパーカー シュプリーム supreme カナダグース CANADAGOOSE モンクレール

