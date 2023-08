登山で6回ほど使用。

★極美品★Dior homme ディオールオム ハイカットスニーカー 黒

アッパーが皮なので、ざれ地や岩場も安心でした。

NIKE ナイキ SB ダンク Lo デザートオークル&ミッドナイトネイビー

ワックス加工していますので皮の劣化なくしっとりとしております。

NIKE AIR FORCE 1 エクスペリメンタル ブラウン 27.5cm



【定価】NIKE ダンクハイ ゲームロイヤル 26cm

メーカー希望小売価格 27,500円

コンバース 27cm CT70 PLUS HI チャックテイラー 日本未発売



[新品未使用] NIKE ズームコルテッツ × sacai 26.0cm

あらゆるシチュエーションで使えるCHALLENGER LOW GTXは、GORE-TEXファブリックスの防水メンブレンでクリーンなデザインの仕上がりに。

ナイジェルケーボン×メゾンミハラヤスヒロ コンバットシューズ スニーカー/40

4mmの溝を刻んだ滑りにくいラバーの全地形アウトソールが、ソフトウェアでクッション性のある走りを実現します。ランニング、ハイキング、あるいは街でも、CHALLENGER LOW GTXなら、いつでもスムーズな履き心地です。

【新品未試着】KAWS sacai Nike カウズ サカイ ナイキ 27cm

【特徴】

Nike Dunk Low By You CHICAGO

アッパー

新品 AMI DE COEUR ローカット スニーカー BK&WH 41

・GORE-TEXファブリックスの防水メンブレンが、あらゆる天候から足を完全に保護

adidas CAMPUS SUPREME

・靴紐を通す部分はモールド加工で、高いサポー力トと強度により足をしっかり固定

adidas SAMBA OG 27cm

・縫い付けられた中足部の「シートベルト」が中足部をしっかり固定

nike lebron 20 レブロン BLACK METALIC GOLD



ナイキ エアジョーダン1×ギャルソン STuREET 錆加工 27.0cm

ミッドソール

NIKE off-white the ten blazer

・アーリーステージ メタロッカーでスムーズな足運びを実現

コンバース チャックテイラー オールスター70s サンフラワー



【美品】Nike ナイキ エアマックス90 ゴアテックス 27.5cm

・軽量でオーバーサイズのEVAミッドソールがHOKA ONE ONE®ならではのクッション性を発揮

新品未使用 パトリック 43 グリーン本革

・CMEVAフォームミッドソールは安定した足場を提供し、着地点の衝撃を吸収

salomon xt-wings2 ADV 27.5㎝



UB5-S GEL-NIMBUS 9 kikokostadinov

アウトソール

GOLDEN GOOSE super starスニーカーブラック ホワイト 美品

・アウトソールの4mmの溝が全地形でグリップ性を発揮

HOKA ONE ONE MAFATE SPEED2 26cm US8

・独特のアウトソールデザインが悪路での安定性

Nike Air Jordan 5 "Moonlight" 27.5cm



VANS バンズ 総柄 龍 竜 クラシックスリッポン Leprechaun

ウルトラライトギア UL Hike

3000足限定 NIKE AIR JORDAN 1 2001addition

ハイカーズデポ

【美品】ニューバランス M990BS3 M990V3 ブラック

ムーンライトギア

new balance M911KT

山と道

ディーゼル leatherスニーカー 25.5

ハイパーライトマウンテンギア HMG

UNION x NIKE Air Jordan 2

マウンテンローレルデザイン MLD

new balance MT580XY

Zpacks

camper ローファー

BPL

NIKE dunk high トーマス・キャンベル

Locus Gear

adidas samba vegan 26.0cm

ローカスギア

NIKE☆ティエンポ☆レジェンド9

Sixmoon Designs

セリーヌ トリオンフ スニーカー シルバー 39

シックスムーンデザイン

ファイブテン キャンプフォーミッドGTX 新品未使用

Tarp Tent

デッドストック 82年製 Field General

Big Sky international

【美品】NIKE ナイキ エア フォース 1‘07 26.5cm

Big Agnes

エアジョーダン9 レトロ

Gossamer Gear

ナイキ エアマックス ペニー

ゴッサマーギア

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 やや傷や汚れあり

登山で6回ほど使用。アッパーが皮なので、ざれ地や岩場も安心でした。ワックス加工していますので皮の劣化なくしっとりとしております。メーカー希望小売価格 27,500円あらゆるシチュエーションで使えるCHALLENGER LOW GTXは、GORE-TEXファブリックスの防水メンブレンでクリーンなデザインの仕上がりに。4mmの溝を刻んだ滑りにくいラバーの全地形アウトソールが、ソフトウェアでクッション性のある走りを実現します。ランニング、ハイキング、あるいは街でも、CHALLENGER LOW GTXなら、いつでもスムーズな履き心地です。【特徴】アッパー・GORE-TEXファブリックスの防水メンブレンが、あらゆる天候から足を完全に保護・靴紐を通す部分はモールド加工で、高いサポー力トと強度により足をしっかり固定・縫い付けられた中足部の「シートベルト」が中足部をしっかり固定ミッドソール・アーリーステージ メタロッカーでスムーズな足運びを実現・軽量でオーバーサイズのEVAミッドソールがHOKA ONE ONE®ならではのクッション性を発揮・CMEVAフォームミッドソールは安定した足場を提供し、着地点の衝撃を吸収アウトソール・アウトソールの4mmの溝が全地形でグリップ性を発揮・独特のアウトソールデザインが悪路での安定性ウルトラライトギア UL Hikeハイカーズデポムーンライトギア 山と道ハイパーライトマウンテンギア HMGマウンテンローレルデザイン MLDZpacksBPLLocus GearローカスギアSixmoon DesignsシックスムーンデザインTarp TentBig Sky internationalBig AgnesGossamer Gear ゴッサマーギア

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 やや傷や汚れあり

BAPE SK8 STA #5 BLACK PANDA US10 28㎝Nike Air Force 1 Low "Paisley"(272) ナイキ ブレザー VNTG NIKE BLAZERニューバランス⭐︎USA サイズ 51/2NIKE ナイキ AJ4 ジョーダン4 クラフトWtaps vans