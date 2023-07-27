【当店一番人気】 adidas bape フットボールジャージ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。

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日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。

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1度着用しています。

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定価26,000＋税

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カラー···グリーン

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袖丈···半袖

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ネック···Vネック

※すん様 古着 ステューシー stussy 半袖 Tシャツ 両面プリント

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019年に発売されたadidasとbapeのコラボになります。日本サイズだとMサイズになるかと思いますが、3枚目をご確認ください。1度着用しています。定価26,000＋税カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Vネック季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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