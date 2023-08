ボブ・ディラン 他 LPレコード 10枚セットになります。

目立った傷や汚れはないと思いますが、暗所で長期保存していたものですので、「やや傷や汚れあり」とさせていただきます。

プレイヤーがないため視聴確認しておりません。ご理解の程よろしくお願い致します。

1. ボブ・ディラン グレーテストヒット 第2集

2. エルトンジョン スペシャルコレクション

3. マイルス・デイビス グレーテスト・ヒット

4. ジェリー・マリガン ホワット・イズ・ゼア・トゥ・セイ

5. カルロス・サンタナ マハビシュヌ・ジョン・マクラグリン 魂の兄弟たち

6. エル・カマロンとパコ・デ・ルシア 第3集

7. The Great Kai & J. J.

8. McCoy Tyner Song of the New World

9. オ・ソレ・ミオ ブルーノ・ヴェントゥリーニ

10. ロス・インディオスタバハラス ベスト・カプセル

#BobDylan

#EltonJohn

#ボブ・ディラン

#ボブディラン

#エルトンジョン

#マイルス・デイビス

#マイルスデイビス

#LPレコード

#レコード

#昭和レトロ

#LP

#33

#12inch

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

