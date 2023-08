New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.

─────◻️状態◻️─────

大きな傷や汚れはありません、小傷は少しありますが比較的綺麗な状態です。

メッキ剥がれはないので気持ちよくお使い頂けます✩.*˚

動作は問題なく良好です。

革ベルト、尾錠は社外品。やや使用感あります。本体のみ。

#古倉時計 #古倉時計BURBERRY

────◻️お手入れ◻️────

✔️磁気抜き処理OK

✔️アルコール除菌OK

✔️ムーブメント、正規の物確認OK

✔️新品電池交換OK(2023年/5月)

─────◻️詳細◻️─────

■外観状態 本体 『全体的に綺麗』

ベルト『やや使用感』

ガラス『微傷あり』

■ケースSize 『約28mm』

■ベルトSize 『フリーサイズ』

■備考 『許可証の元 古物市場購入』

⚠️即購入OK

アクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ

/バングル/ジュエリー/ブランド品

:2023/d112

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

New battery OK . Motion OK . Cleaning OK.─────◻️状態◻️─────大きな傷や汚れはありません、小傷は少しありますが比較的綺麗な状態です。メッキ剥がれはないので気持ちよくお使い頂けます✩.*˚動作は問題なく良好です。革ベルト、尾錠は社外品。やや使用感あります。本体のみ。#古倉時計 #古倉時計BURBERRY────◻️お手入れ◻️────✔️磁気抜き処理OK ✔️アルコール除菌OK✔️ムーブメント、正規の物確認OK✔️新品電池交換OK(2023年/5月)─────◻️詳細◻️─────■外観状態 本体 『全体的に綺麗』 ベルト『やや使用感』 ガラス『微傷あり』■ケースSize 『約28mm』■ベルトSize 『フリーサイズ』■備考 『許可証の元 古物市場購入』⚠️即購入OKアクセサリー/ブレスレット/ヴィンテージ/バングル/ジュエリー/ブランド品:2023/d112

