人気デザイナー FM4 Line6 Filter フィルター Modeler　マルチエフェクター エフェクター

Line6 FM4 Filter Modelerは、

・ヴィンテージ・フィルター

・オート・ワウ

・ボコーダー

・モノフォニック・シンセ、ギター・シンセ

・リング・モジュレーター

などのフィルター系エフェクトが全部で16種類も内臓されたアナログ回路によるフィルター系マルチエフェクターです。

▼内容:

本体と純正アダプター2点の出品となります。

※箱、説明書はありません。

※説明書は下記からDLできます。

https://line6.jp/products/stompbox-modelers/assets/fm4-manual.pdf

※動作確認済み。

傷があり使用感はあります。

神経質な方はお控えください。

※こちらの商品は値引きはご遠慮ください。

商品の情報 ブランド ラインシックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

