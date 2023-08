【2022秋冬新作】 【引っ越しのため破格でお売りします】ニナミカドレス　蜷川実花　カラードレス ウェディング

蜷川実花さんがデザインしたカラードレスです

カラー···ブルー

トリートドレッシング ブライダルインナー(ビスチェ・ガードル)

スタイル···Aライン

MANOLO BLAHNIK ヒール

袖丈···袖なし

ウェディングドレス オフショルダー 7号

バックスタイル···ファスナー+くるみボタン

蜷川実花さんがデザインしたカラードレスです基本的に市場には出回らないものですがばったりこのドレスと出会い即購入しました試着のみの使用しかないということで私が前撮りと結婚式の2次会で使用しただけの美品ですサイズは9Tと書いてあります15,000円のクリーニング済みです売るのはもったいないですがもう着ないので出品しますぜひ大切な日に来てくださる方にお譲りしたいです中古品であることをご承知おきいただきご購入をよろしくお願いしますなおとても大きい段ボールに入れて配送させていただきます※他サイトで写真を盗用されて、この写真を使って販売しているサイトがあるそうですが、私とは一切関係がありません。他サイトでのご購入はご注意下さい。#ニナミカドレス#ニナミカ#蜷川実花#カラードレス#ブルードレスカラー···ブルースタイル···Aライン袖丈···袖なしバックスタイル···ファスナー+くるみボタン

