THE NORTH FACE BLACK (ND91841)ヌプシ

サイズを間違えたため出品です。

2023/03中旬フリマアプリにて購入。

やや匂いが残っているのでやや傷や汚れありにしております。

本日4/14の価格にて売却ができなかった場合価格を戻します。

宜しくお願い致します。

発送は収納できるためコンパクトな形で到着致します。

■サイズ:(商品ページ参照)

L:着丈66、身幅58、肩幅47、袖丈65

■素材:

表地/50D Nylon RipStop with DWR(ナイロン100%)

中わた/CLEANDOWN(R)(ダウン80%、フェザー20%)

肩部分・裏地/Nylon Cloth(ナイロン100%)

■機能:

GREENDOWN

GREEN DOWN RECYCLE PROJECTは、限りある資源であるダウン(羽毛)を回収、精製し、「GREENDOWN」という名前で、ダウンウエアをはじめとする新たな製品の原料として利用するプロジェクト。ダウンを焼却する際に発生する二酸化炭素(ダウン1kgで約1.8kgの二酸化炭素を排出)と、原産国から日本に送られる際の二酸化炭素を抑えられます。

CREANDOWN

三重県にあるダウン&フェザーメーカーである河田フェザーが生み出す、高品質の国内精製ダウンの総称です。マシンを使った徹底的な除塵、洗浄、乾燥といった工程を経ることで、水鳥の原毛に付着したほこりや垢などを取り除き、天然羽毛そのものが持つ能力の最大化を追求しています。

撥水コーティング

封入している保温材に天然ダウンを使用しています。

ポケッタブル

未使用時には折り畳んで、本体のポケットに収納。

コンパクトに携帯可能です。

静電ケア設計

静電気の発生を抑える静電ケア設計。導電糸の採用により不快な静電気の発生を抑止。

■特徴:ビルトインフード仕様、ポケッタブル仕様

カラー···ブラック

人気モデル/シリーズ···THE NORTH FACE ヌプシジャケット

カラー···ブラック

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

