2019年の9月、横浜のそごうで購入した、

トレンチコート 新品同様

三陽商会の百年コートです。

88,560円でした。

着るだけで美人に見える仕立ての良さは、

さすが三陽商会というかんじです(^^)

クリーニング店でのクリーニング済みです。

あんまり着てないです。重いです。返品はお受けしつないです。



38サイズ

今は黒はラインナップに無く

レアカラーです。

100年コートの特色のひとつ、

ライナーがリバーシブルになっています。

ライナーは取り外し可能なので

3シーズン着用できますが

コート好きで、冬は別のコートを着ていたため

ライナーは新品未使用です。

オーダー品です。約9号。



ライナーはたたんで保管していましたので

畳みジワはご了承ください。

本体は、3シーズン通勤時にスーツと合わせて

着ていました。

シーズン毎にクリーニングに出して大切にしていましたが、

ポケットや袖口など、擦れやすい部分に

スレ跡があります。

画像でご確認くださいませ。

着丈96cm

肩幅37cm

バスト92cm

袖丈61cm

お値下げは不可とさせていただきます。

検索:アルアバイル

Loulou Willoughby

ルルウィルビー

ルーニィ

ノーク

N.O.R.K

アナイ

アンデミュウ

ザラZARA

エレンディーク

アンクレイヴ

アクアスキュータム

マッキントッシュ

ハイク

2019年の9月、横浜のそごうで購入した、三陽商会の百年コートです。88,560円でした。着るだけで美人に見える仕立ての良さは、さすが三陽商会というかんじです(^^)クリーニング店でのクリーニング済みです。38サイズ今は黒はラインナップに無くレアカラーです。100年コートの特色のひとつ、ライナーがリバーシブルになっています。ライナーは取り外し可能なので3シーズン着用できますがコート好きで、冬は別のコートを着ていたためライナーは新品未使用です。ライナーはたたんで保管していましたので畳みジワはご了承ください。本体は、3シーズン通勤時にスーツと合わせて着ていました。シーズン毎にクリーニングに出して大切にしていましたが、ポケットや袖口など、擦れやすい部分にスレ跡があります。画像でご確認くださいませ。着丈96cm肩幅37cmバスト92cm袖丈61cmお値下げは不可とさせていただきます。検索:アルアバイルLoulou WilloughbyルルウィルビールーニィノークN.O.R.KアナイアンデミュウザラZARAエレンディークアンクレイヴアクアスキュータムマッキントッシュハイク

