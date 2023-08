割引発見 ビンテージ ラルフローレン 長袖 ポロシャツ レッド 赤 刺繍 希少 美品 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

ご覧頂きありがとうございます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユーエスポロアッスン 商品の状態 未使用に近い

ご覧頂きありがとうございます。□ ビンテージ 半袖 ニット□80s 90sUS.POLO ASSNゴルフウエアー刺繍 USPA上質な cotton作りもしっかりしています。襟元のチェックも素敵です。真っ赤 生地カラー一年中様々なコーディネートを楽しめる一枚❁その他類似品オススメ#LLYITOPSその他類似品オススメ#LLYIKNITその他類似品オススメ#LLYICUSTOMヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【 サイズ 】 M size 若干大きめだと思います。 詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:47㎝・身幅:55㎝・着丈:81㎝・袖丈:66㎝( 多少の誤差はご了承下さい。)【 商品詳細】デッドストックに近い使用感の無い美品古着■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。ヴィンテージvintageLLYI No. 010-060-789jantiqueshookeditimitorovintagesamakivintagedeptozvintageotoemotherthemondaysh.pfrancemarteLEMONvintage郊外高円寺那由多malionvintageマリオンヴィンテージRalph Lauren ラルフローレンnudevintagehookedvintageヨーロッパ古着RAVIRLEVANTラヴィールルヴァンgiginausedNYC70s 80s 90s 00s古着原宿ロキエジャンティークlochiemalionvintageマリオンヴィンテージnude vintagehooked vintage ヨーロッパ古着I nou boudoir melange kiarisかれんさんババコbabacounderlandパンクケイク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユーエスポロアッスン 商品の状態 未使用に近い

