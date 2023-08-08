激安な 剪定ハサミ ★2in1 電動 充電式剪定バサミ 高枝切りバサミ その他

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【2 in 1高枝切りバサミ組み合わせ】

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電動バサミと高枝切りバサミを自由に切り替えて、様々な作業に対応。 伸縮ポールは無段階で130cm～195cmまで伸ばすことができます。 最大195cmの長さで、不安定なはしごに頼る必要はありません。 作業をより安全かつ効率的にします。 ヘッド部分は5段階の角度調整ができるので、枝切りもラクラク。

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【ハイパワーで簡単に切断可能】

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開き口30mm：30mm。強力なパワーを備えており、損傷することなく30mm以内の木を簡単に切断できます。その上、ポータブルと滑り止めのハンドヘルドの設計で、より長く作業しやすくなります。また、関節炎の手を持つ人にも簡単に使用できます。

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【人間工学に基づいた、軽くて持ちやすい耐久性抜群のSK5合金製のヘッド】

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この電動剪定ばさみは、炭素鋼を高温で焼き入れしたSK5合金刃を採用しています。非常に高い硬度と耐摩耗性を備えており、頑丈で耐久性に優れています。人間工学に基づいた0.85kgの軽量で、年配の方や女性でも簡単に操作することができます。従来の手作業によるトリミングに比べて10倍以上の効率が確認されており、時間と労力の節約になること間違いなしです。

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【大容量バッテリー、長いバッテリー寿命】

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2000mAの大容量バッテリーを2個搭載したことで、長時間を実現しています。同様の製品よりもスタンバイバッテリーの寿命が長くなっています。(長期間使用しない場合は、3ヶ月に1回程度の充電が必要です）

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【幅広い用途に対応した2段階の調整機能、太い枝を扱いやすいようにグレードアップ】この電動式剪定鋏は、カット径を2段階に調整できます。公園、果樹園、庭園、牧草地、農場などで果樹や花、つるのある植物の剪定を簡単にでき、幅広い用途に使用可能です。 (安全と機械の正常な使用のため、基準を超えた太さの枝は切らないでください）

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【最も充実したアクセサリーセット】

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電動剪定ばさみ本体、2000mAバッテリーx2、専用充電器、ショルダーストラップx1、砥石x1、六角レンチx1、予備刃x1 などの付属品一式が付属しています。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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