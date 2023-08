9年前くらいに、伊勢丹新宿店にて購入。

美品バーバリー ツートンキャンバス&レザー ミニ ポケットバッグ

女性の店員さんに接客していただき、当時在庫が2点あり見比べて綺麗な方を購入しました。

とても大切にしており、一度だけ使用しましたがその後クローゼットにて保管しておりました。

色々な場面で活躍すると思います。

金具部分は購入当初から写真のような小傷がありました。

写真をご覧くださいませ。

大事にしておりましたが、2回は使用しましたのでその点気にされる方はご遠慮ください。

カラー···ブラック

人気モデル/シリーズ···FENDI ピーカブー(他サイズ)

サイズについて

私の測り方なので誤差があるかもしれませんが参考になさってください。

底幅約33センチ

底奥行約12センチ

高さ約25センチ 持つ部分含めると高さ約36センチ

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

