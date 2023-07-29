スペシャルオファ 拡張パック スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット　未開封 ポケモンカードゲーム

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【商品名】
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ポケモンカード
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「拡張パック スノーハザード&クレイバースト ポケモンセンター・ジムセット」
ポケモンカード151カードファイルセット2種 5個セット
メザスタ ゲンシカイオーガ ゲンシグラードン 他多数 計30枚セット
【内容】
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●ポケセンの箱のままお送りします。
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●即購入可
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