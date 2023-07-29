驚きの安さ 新品未使用★業務用40khzキャビテーション★顔&身体両方使用できます 美容機器

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※動作確認のため、1度だけ電源を入れました

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40khzキャビテーション業務用のパワーで、体と顔両方に使用できます！(同梱内容)本体取扱説明書プローブスタンド6極RFボディ用(3MH)4極RFフェイス用(1MH)3極RFフェイス用(1MH)キャビテーション(40khz)バキューム+ラジオ波※ジェルは付きません※動作確認のため、1度だけ電源を入れましたお値下げ不可です。何か有ればお気軽にコメントください。ご検討よろしくお願いします⭐️検索用キャビスター2000スタイルゲートcavistarKIM10KIM8#キャビテーションタイプ···美顔器部位···全身タイプ···美顔器

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