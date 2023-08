CD17枚(2枚組でDVDがついているものもあります)歌詞カードは全て○

トレカなど+うちわ2枚

CDは再生したものもありますが、未再生のものもあります。

付属のトレカはほとんどないと思いますが、残っているものもあります。

シールやカードなどそのまま入っているものもありますが、内容については詳しくないので詳細についてはお答えできかねます。出来る限り写真を載せたのでそちらで確認して下さい。

長期自宅保管してましたので、多少の表紙やカバーのキズ、擦れなどはありますが、比較的どれも美品です。

台湾で購入したものも混ざってます。

バラ売り✖️

#twice#まとめ売り

#KPOP#うちわ

#トレカ#TWICE

#MOMO#CHAEYOUNG#SANA

#NAYEON#DAHYUN#JIHYO

#TZUYU#JEONGYEON

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

