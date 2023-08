iPhone 11 ホワイト 64 GB SIMフリー

キャリア:SIMフリー

バージョン:iOS15.6

バッテリー最大容量:98%

ネットワーク利用制限:○

(掲載写真にIMEI載せております)

iPhoneを探すoff,アクティベーションロック解除済みで工場出荷前状態になりますので、問題なく利用可能です。

◇外観状態

画面→綺麗

フレーム側面→綺麗

裏面→綺麗

傷や発色は写真で参照お願い致します。

動作確認済みで問題なく利用頂けます。

Face ID(顔認証):○

前後カメラ,フラッシュ:○

充電:○

タッチ:○

各種ボタン:○

各種センサー:○

スピーカー:○

マイク,イヤホン:○

バイブレーション:○

SIM通信:○

Wi-Fi通信:○

こちらから受取催促はしませんので、到着後ゆっくり動作確認を行ってから受取評価をお願い致します。

上記の動作に問題があった場合は返品返金対応をさせて頂きます。

専用、取り置きは対応しておりません。

即購入、無言購入問題ありませんので、

質問無ければそのまま購入下さい。

ご検討宜しくお願い致します。

iPhone 11 ホワイト 64 GB SIMフリーキャリア:SIMフリーバージョン:iOS15.6バッテリー最大容量:98%ネットワーク利用制限:○(掲載写真にIMEI載せております)iPhoneを探すoff,アクティベーションロック解除済みで工場出荷前状態になりますので、問題なく利用可能です。◇外観状態画面→綺麗フレーム側面→綺麗裏面→綺麗傷や発色は写真で参照お願い致します。動作確認済みで問題なく利用頂けます。Face ID(顔認証):○前後カメラ,フラッシュ:○充電:○タッチ:○各種ボタン:○各種センサー:○スピーカー:○マイク,イヤホン:○バイブレーション:○SIM通信:○Wi-Fi通信:○ こちらから受取催促はしませんので、到着後ゆっくり動作確認を行ってから受取評価をお願い致します。上記の動作に問題があった場合は返品返金対応をさせて頂きます。専用、取り置きは対応しておりません。即購入、無言購入問題ありませんので、質問無ければそのまま購入下さい。ご検討宜しくお願い致します。7732

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

