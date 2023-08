※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。

着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。

素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。

サイズ フリー

周囲約59

高さ約14

ツバの長さ約7

素人寸法になります。

カラー ブラック スネーク

アメリカ製

70年代〜80年代のオリジナル、ビンテージタグになります。ブリム、アジャスターはスネークスキン(本革)になります。ツバ裏グリーンになります。

現状品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。

値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 傷や汚れあり

