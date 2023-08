最も優遇の AirPods Pro イヤホン　おまけ付き ヘッドフォン

AirPods Pro第一世代です。

2020年に購入して使用してました。

apple airpods pro 純正 MWP22J/A

ゼロハリバートンのケースをつけさせていただきます。

付属品はMサイズのイヤーチップを1ヶ月ほど使用しましたがそれ以外は未使用です。

APPLE MWP22J/A

MWP22J/A airpods pro



EARABLES有

HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICRO

IN EAR有

True Wireless: TRUE WIRELESS

WIRED: NO WIRED

WIRELESS

color: WHITE

コードレス種類: 増設HP

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: インナーイヤータイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

加速度センサー有

外音取り込み機能: マイク式

音声アシスタント機能有

#Apple

#APPLE

#AirPods

#AirPodsPro

#イヤホン

#ノイズキャンセリング

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

AirPods Pro第一世代です。2020年に購入して使用してました。ゼロハリバートンのケースをつけさせていただきます。付属品はMサイズのイヤーチップを1ヶ月ほど使用しましたがそれ以外は未使用です。APPLE MWP22J/AEARABLES有HEADPHONE TYPE: IN EAR/MICROIN EAR有True Wireless: TRUE WIRELESSWIRED: NO WIREDWIRELESScolor: WHITEコードレス種類: 増設HPノイズキャンセリング有バンドタイプ種類: インナーイヤータイプヘッドセット属性: 携帯電話ヘッドホン種類: 密閉型HPマイク有伝送種類: Bluetooth加速度センサー有外音取り込み機能: マイク式音声アシスタント機能有#Apple#APPLE#AirPods#AirPodsPro#イヤホン#ノイズキャンセリング

