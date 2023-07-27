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“emmi exclusive model”
美品 NIKE エアジョーダン1ハイ スエード グレー×ブルー 24.0cm
ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。
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一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。
プラダのシューズ
写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。
おまんじゅう様専用
箱無し、簡易梱包にて発送します。
■PUMA プーマ BALMAIN バルマン ステラー スニーカー 22.5
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
エミ
商品の状態
やや傷や汚れあり
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“emmi exclusive model”ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。emmiエミニューバランス一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。箱無し、簡易梱包にて発送します。
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
ブランド
エミ
商品の状態
やや傷や汚れあり
何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー
375
33分钟前
何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー
¥
10,900
¥
9,265
(税込) 送料込み
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商品の情報
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スニーカー
new balance ct302 emmi
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
1d80eac558f99b
342
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コメント (2)
何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー
New Balance CT302
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