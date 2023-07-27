何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー

“emmi exclusive model”

美品 NIKE エアジョーダン1ハイ スエード グレー×ブルー 24.0cm

ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。

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一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。

プラダのシューズ

写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。

おまんじゅう様専用

箱無し、簡易梱包にて発送します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

“emmi exclusive model”ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。emmiエミニューバランス一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。箱無し、簡易梱包にて発送します。

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

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