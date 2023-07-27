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何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー

商品の説明

“emmi exclusive model”
美品 NIKE エアジョーダン1ハイ スエード グレー×ブルー 24.0cm
ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。
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一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。
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写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。
おまんじゅう様専用
箱無し、簡易梱包にて発送します。

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商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドエミ
商品の状態やや傷や汚れあり

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“emmi exclusive model”ニューバランスのベーシックなコートスタイルに、ボリューム感のある厚底ソールをジョイントし、インパクトのあるルックスで提案するウィメンズ限定モデル「CT302」。emmiエミニューバランス一時期、気に入って良く履いていたためソール部分に多少汚れあります。写真にて状態確認して頂き、ご了承頂ける方のみ購入お願いします。箱無し、簡易梱包にて発送します。

商品の情報

商品のサイズ23.5cm
ブランドエミ
商品の状態やや傷や汚れあり

何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー

33分钟前

何でも揃う new balance ct302 emmi スニーカー

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