ご覧頂き有難うございます。

機動戦士ガンダム ポスター 非売品



こちらは、非売品のアキラの大型ポスター2枚ワンセットです。

一枚のサイズが

縦103㎝

横72.8㎝です。二枚とも同サイズです。

80年代当時物で、当時部屋に飾っていたので画鋲の後などや、シミ、黄ばみなどありますが希少なものかと思います。

1番目の写真の裏面が2番目の写真になります。

3番目の写真の裏面が4番目になります。その2枚セットです。

9番目、10番目の様に微かダメージがあります。

因みに10番目のダメージは3番目の下部中央部になります。

カレンダーは、当時のAD2019年になっています。

とてもユニークなポスターです!

神経質な方は、よくご検討頂き、気になる事があればコメント頂けます様、宜しくお願い致します。

お気軽にコメント頂けます様、宜しくお願い致します。

コレクション

ビンテージ

古いもの

懐かし

なつかしい

映画

昭和

広告

激レア

希少

非売品

アキラ

アニメポスター

大型ポスター

大友克洋

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂き有難うございます。こちらは、非売品のアキラの大型ポスター2枚ワンセットです。一枚のサイズが縦103㎝横72.8㎝です。二枚とも同サイズです。80年代当時物で、当時部屋に飾っていたので画鋲の後などや、シミ、黄ばみなどありますが希少なものかと思います。1番目の写真の裏面が2番目の写真になります。3番目の写真の裏面が4番目になります。その2枚セットです。9番目、10番目の様に微かダメージがあります。因みに10番目のダメージは3番目の下部中央部になります。カレンダーは、当時のAD2019年になっています。 とてもユニークなポスターです!神経質な方は、よくご検討頂き、気になる事があればコメント頂けます様、宜しくお願い致します。お気軽にコメント頂けます様、宜しくお願い致します。コレクションビンテージ古いもの懐かしなつかしい 映画昭和広告 激レア 希少非売品アキラアニメポスター大型ポスター大友克洋

