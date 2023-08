ご覧頂きありがとうございます。

サイズ

ラインドットマキシドレス ¥49,500 税込

身幅…平置き62センチ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。★日曜日まで限定価格★お値下げ不可★購入意思のない希望価格登録、いいね、お値下げ待ちのいいねはご遠慮下さい。★追跡あり補償なしのレターパックでの発送になる場合があります。サイズ 身幅…平置き62センチ着丈…121センチ(肩からの計測)(素人採寸になりますので誤差はあります)素材画像参照(注意事項もご覧下さい)色ネイビー系(実物は画像より全体的に薄く、画像5.6に近いかな?)★色については主観になりますので画像と実物では違う場合があります。ご理解頂いたうえでお願い致します。注意事項に記載があるような風合いがあるとご理解下さい。未使用です。未使用品ではありますが、長期保管品になりますのでショップで購入されるような完璧なお品物ではございません。保管による使用感しわ薄汚れはあるとご理解下さい。記載にない経年劣化は多少あるとご理解下さい。長期保管によるしわ臭い使用感はあるとご理解下さい。汚れや臭いなど見落としがある場合もありますのでご理解頂いたうえでご購入をお願い致します。長期保管品になりますので使用感長期保管臭(カビ臭含)など感じられると思います。一度お洗濯されて下さい。未使用品であっても、見落としもあると思いますので記載にない汚れシミを含むダメージがあるとご理解頂いたうえでお願い致します。申し訳ございませんが、ご理解頂けない方のご購入はお控え下さい。素人の検品のため、完璧には出来ません。長期自宅保管による保管じわ保管臭(経年臭・柔軟剤・カビ・ナフタリン・タバコなど)がありますので、一度お洗濯されて下さい。古いお品物になりますので細かい事が気になる方はお控え下さい。記載のない見落としなどあるかもしれませんので神経質な方はお控えください。お色についてはご覧の端末やモニターによって見え方が異なります。サイズが合わない欲しかった商品ではないイメージとは違ったなどのお客様都合でのご返品には対応できかねます。中古品である事をご理解頂いたうえでご購入をお願い致します。

