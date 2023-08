即購入OK!!

《新品・未使用》ゴルフシューズ フットジョイ フューエル スポーツ BOA

NEW BALANCE ニューバランス のMALBON GOLF X 997G 'WHITE GREEN' マルボン ゴルフ X 997G NBG997GWG です。

過去のモデルなので在庫希少です。また、人気のサイズなので購入を検討されている方はお早めに!

安心の「新品・正規品保証品」になります。

【商品の特徴】

LAのフェアファックスにある、「Malbon Golf(マルボンゴルフ)」とのコラボレーション!

マスターズの象徴的なキャディユニフォームにインスピレーションを受けたデザイン。防水マイクロファイバーレザー/パフォーマンスメッシュアッパー採用。

■サイズ···27.0cm(ニューバランスは気持ち小さめ設計です。足のサイズ26.5cm(26.5センチ)、27.0cm(27.0センチ)ぐらいの方に合うと思います。)

■カラー··ホワイト、グリーン 白、緑

■スニーカー型···ローカット

■履き口···紐

■柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

【購入について】

即購入OKです。

【発送について】

らくらくメルカリ便(匿名)で発送します。

可能な限り翌日発送します。

【鑑定について】

新品未使用、本物を取り扱っております。安心してご購入いただけます。

【取り扱いメーカー】

ナイキ(NIKE)、パーリーゲイツ 、ニューバランス (newbalance)、アドミラル、アディダス、チャンピオン、キャロウェイ(callaway)、フットジョイ(footjoy)等のメーカーを扱っています。

【取扱モデル】

エアマックス(air max)、エアズームインフィニティ(air zoom infinty)、エアジョーダン(Air Jordan)等のモデルを扱っています。

商品の情報 ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

NEW BALANCE ニューバランス のMALBON GOLF X 997G 'WHITE GREEN' マルボン ゴルフ X 997G NBG997GWG です。

過去のモデルなので在庫希少です。また、人気のサイズなので購入を検討されている方はお早めに!

安心の「新品・正規品保証品」になります。

【商品の特徴】

LAのフェアファックスにある、「Malbon Golf(マルボンゴルフ)」とのコラボレーション!

マスターズの象徴的なキャディユニフォームにインスピレーションを受けたデザイン。防水マイクロファイバーレザー/パフォーマンスメッシュアッパー採用。

■サイズ···27.0cm(ニューバランスは気持ち小さめ設計です。足のサイズ26.5cm(26.5センチ)、27.0cm(27.0センチ)ぐらいの方に合うと思います。)

■カラー··ホワイト、グリーン 白、緑

■スニーカー型···ローカット

■履き口···紐

■柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

【購入について】

即購入OKです。

【発送について】

らくらくメルカリ便(匿名)で発送します。

可能な限り翌日発送します。

【鑑定について】

新品未使用、本物を取り扱っております。安心してご購入いただけます。

【取り扱いメーカー】

ナイキ(NIKE)、パーリーゲイツ 、ニューバランス (newbalance)、アドミラル、アディダス、チャンピオン、キャロウェイ(callaway)、フットジョイ(footjoy)等のメーカーを扱っています。

【取扱モデル】

エアマックス(air max)、エアズームインフィニティ(air zoom infinty)、エアジョーダン(Air Jordan)等のモデルを扱っています。

