ナイキダンク

SEAN CLIVER NIKE SB DUNK LOW



ナイキ エア モア アップテンポ "ブラック/ホワイト"(2020)

DUNK HIGH PRO SB

NIKE AIR JORDAN1 エアジョーダン1フライニット

COLORWHITE/KHAKI/BEIGE

Adidas x RS NEW RUNNER RAF SIMONS

YEAR2006

AIR JORDAN1 NEXTCHAPTER 28cm

CORD305050-121

Nike Air Max Excee エアマックスエクシー

SIZE 28cm

⭐️adidas campus 80s south park towelie⭐️



air force1 マルチカラー

箱、変え紐あり。

Nike Air Foamposite One "White Black"



Salomon XA PRO 3D V8 GORE-TEX

06年の隠れキャラです。

sacai Nike Zoom Cortez

中々被りませんし

27.5cm Air Jordan 1 Mid Bred Toe エアジョーダン

箱、紐付きは希少です。

Kasina × Nike Air Max 1 "Won-Ang/Grey"



コンバース ジャックパーセル 26.5センチ USA 新品

ノーマルダンクにありそうな

【未開封】アディダス スーパースター 黒EG4959

白×ライトカーキに

【新品未使用】Nike Peaceminusone G-Dragon 29cm

つま先も同色パターン

28.5cm ASICS × ballaholic UNPRE ARS LOW



お値下げしました!★ASICS Metaride アシックス27cm

しかも、

JORDAN 5 RETRO GG 'HOT LAVA'

つま先のみ、

spingle move spm-143 NAVY XL



ナイキ エアフォース2 ブルー

スウェード使ってます。

新品 未使用 NIKE ズームスーパーフライエリート2



NIKE AIR JORDAN 1 LOW "UNIVERSITY GOLD"

派手SBも良いですが

ホカオネオネ マファテスピード 2 MAFATE SPEED 2 26.0cm

落ち着いたSBも最高です。

JOHN LOBB ジョンロブ LEVAH レヴァー UK7 濃橙



ドレイク ノクタ × ナイキ サーティファイド ラバー ボーイ"

残念ながら

モンステラ様専用ナイキ エアフォース1 ロー シュプリーム CU9225-100

アウトソールの黄ばみが見られます。

Nike Air Jordan 1 Low KO "Shadow"



New Balance M2002RPL スニーカー ブラウン S2491

専用液で多少は白くなると思います。

BEMOLOランニングシューズ



NIKEナイキ エアーフォース1 ミッドカットスニーカー ダンク ジョーダン

よろしくお願いいたします。

ナイキ エアジョーダン5 レトロ DMP レイジング ブル レッド スエード



エアジョーダン1 low OG ブラックセメント

カラー···ベージュ

JORDAN Luka 1 PF Black Signal Blue ルカ1

スニーカー型···ハイカット

Sporty&Rich ×adidas Samba OG Cream White

履き口···紐

ナイキダンクDUNK HIGH PRO SBCOLORWHITE/KHAKI/BEIGEYEAR2006CORD305050-121SIZE 28cm箱、変え紐あり。06年の隠れキャラです。中々被りませんし箱、紐付きは希少です。ノーマルダンクにありそうな白×ライトカーキにつま先も同色パターンしかも、つま先のみ、スウェード使ってます。派手SBも良いですが落ち着いたSBも最高です。残念ながらアウトソールの黄ばみが見られます。専用液で多少は白くなると思います。よろしくお願いいたします。カラー···ベージュスニーカー型···ハイカット履き口···紐

