【大放出セール】 ギュパール　gp-11 noir サングラス/メガネ

ギュパール gp-11 noirです。

2021年12月に

神戸の折角堂にて購入しましたが、

購入したきり未着用です。

折角堂で色を選んで薄いグレーの様なレンズをいれてもらいました。

折角堂のクロス付きです。

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド アヤメ 商品の状態 新品、未使用

ギュパール gp-11 noirです。2021年12月に神戸の折角堂にて購入しましたが、購入したきり未着用です。折角堂で色を選んで薄いグレーの様なレンズをいれてもらいました。折角堂のクロス付きです。カラー···ブラック

