ビンテージ 90年代 ナイキ nike ナイロンジャケット ナイロン l 古着

☆送料無料になります!☆フォローでお値下げお受けします!●商品説明●MONCLER モンクレールFLACHER JACKET ナイロンジャケットモンクレールのナイロンジャケットです。同色のワッペンも付いており、合わせやすいデザインのアイテムです。●カラー●オレンジ●サイズ●1着丈:59.5センチ 身幅:48センチ 肩幅:41センチ 袖丈:63センチ●素材●ナイロン●購入先●オンラインショップにて購入●状態●Aランク使用感のない美品〔S〕新品未使用〔A〕使用感や痛み汚れがなく綺麗な状態〔B〕少し使用感や一部に傷み汚れあり〔C〕使用感や傷み汚れあり〔D〕全体的な使用感や目立つ傷み汚れが複数あり〔J〕ジャンク品●ケアについて●新品以外のアイテムで一部LG styler を通して除菌等を行い発送させていただきます。LG stylerとは消臭、除菌やダウンのボリュームを戻すものです。ご購入者様に気分良く着ていただ着たいと思います。※生地によっては処理しておりません。●付属品●なし国内代理タグあり不明点はコメントよりご質問お待ちしております!!#モンクレール#ナイロンジャケット

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

