人気のファッションブランド！ 【新品:Sサイズ】2023春夏新作PATOUパトゥロゴ入りデニムキャップ送料込み キャップ

【新品】!2023春夏!PATOUパトウ ロゴ入りデニムキャップSサイズ【送料込み】

ロデオブルーのオーガニックコットンデニムを使用したベースボールキャップ。サイドにゴールドのパトゥロゴ刺繍。

バックに伸縮性のあるストラップ。ユニセックス スタイル。2つのサイズがあります。

サイズS : 56 cm

★ご参考:PATOU公式サイト価格:36,300円

ブランドID:AC0400008602D

★PATOU公式サイト価格から値引きしていますので、価格交渉はいたしません。

製品の詳細

オーガニックコットン 92%, ポリエステル 8%

ブルガリア製

★イタリアのブランド正規代理店でVIP価格購入しております。

★商品は、全て正規品・新品です。VIP価格購入のため紙袋の付属はございません。

PATOU

patou

パトウ

ベースボールキャップ

商品の情報 ブランド パトゥ 商品の状態 新品、未使用

