ザノースフェイス コーチジャケットになります♪

品番:NF0A82F4JK3

他にもノースフェイスの商品出品しております!こちらのジョガーパンツなどとセットでオシャレに着こなせます♪

#krs_ノースフェイス

☆☆複数割実施中!!

2点以上ご購入頂けますと、送料分お値引きさせていただきますので、コメント頂けますと変更いたします。

☆前後2ヶ所にロゴがプリントされたシンプルなナイロンジャケットになります♪

春先に必須となるこちらの商品を一足先にゲットしてみませんか?春になってからではもう売り切れかもしれません。お早めにどうぞ♪

シンプルな色なのでデニムやチノパン、ジョガーパンツなどジャージ類にも似合います!

こちらの海外サイズは大きめですので、ワンサイズ上にお考えください。

海外Sは大体日本サイズでMサイズです。

★TheNorthFace★

□新品未使用 タグ付き

□正規品

□メンズ

□タグ表記 海外S

□カラー: BLACK

海外Sサイズ(日本M相当)

着丈:69cm

身幅:55cm

肩幅:46cm

袖丈:70cm

※素人の採寸になりますので多少の誤差はあるかもしれません。おおよその目安としてご検討ください。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬

ノースフェイス/NorthFace/TheNorthFace/海外/ジュニア/メンズ/スポーツウェア/スポーツ/ジム/サッカー/登山/ハイキング/アウトドア/キャンプ/BBQ/かっこいい/ノース男子/ノース女子/黒/フーディ/秋/冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

