S501XX大戦モデル。

Ramferさま専用☆diorhomme ディオールオム jake 29

バレンシア工場。

【CUNE】キューン ジーパン革パッチ うさぎペイント 34インチ デニムパンツ

サイズが合わなかったため出品します。

マインデニム S.Slim FPK107N-99-332-6 ストレッチデニム



新品未使用 ガラアーベント スーパーハイパワーデニム

左ももに7センチほどの破けと右前ポケットサイドに5ミリほどのダメージがございます。

【極上】Levi's 501 W30 L32 92年製 usa製 ボタン裏546

裾部分に破けがございます。

[新品未使用]ポロラルフローレン デニム メンズ スリムストレート ストレッチ

右ポケット内に破けがございます。

70s80s TALONzip ベルボトム ブーツカット 赤

(画像6)

値下げUngrid アングリッドハイウエストクラッシュデニム ブルー 25インチ



【希少】OLDリーバイス505 オフホワイト色 アメリカ製

表記サイズ33

Levi's 501(W31 / 76cm)クロスパッチカスタム

実寸平置き

リーバイス 517 ヴィンテージ USA製 ブーツカット デニム

ウエスト 約42センチ

Levi's silvertab "BAGGY" リーバイスシルバータブ

股下 約75センチ

RRL ハーフパンツ

裾幅 約21センチ

vintage 70s 80s 濃紺 Lee ヴィンテージ オリジナルレングス

わたり 約31センチ

leon様専用

股上 約36センチ

米国製 リーバイス S501XX BigE バレンシア工場 大戦モデル 革パッチ



NOMA t.d. スウェットパンツ

素人計測のため多少誤差がございます。

NAPA by Martine Rose パンツ

画像に写らない細かな汚れ、ダメージなどあるかもしれませんが古着であることをご理解のうえご購入ください。

ディースクエアード デニムパンツ BLACK スケータージーン



リーバイスREDヘンプ混hempファーストstandard 1stスタンダード

カラー···ブルー

KIJI SHIMA CHAMBRAY BLUE サイズ3

人気モデル···リーバイス 501xx

リメイクデニム フレアパンツ 再構築 変形 加工 ヴィンテージ 古着 ブラック

シルエット···ストレート

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

