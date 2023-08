閲覧頂きありがとうございます。

・即購入OKです。

・フォロー割5%お値引き致します。

・発送は、 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 の付い

たメルカリ便で、48時間以内に発送します。

・ブランド

FR2/エフアールツー

・素材

コットン80%

ポリエステル20%

・カラー

ブラック

・状態

若干の使用感がありますが、目立つ汚れやダメージ等なくまだまだ着用頂けるかと思います。

・実寸サイズ

サイズ:XL

肩幅:約60cm

身幅:約66cm

着丈:約68cm

袖丈:約60cm

※多少の誤差はご了承ください。

※着用感は個人差がございますので、お答え出来かねます。

↓その他 取扱メンズ商品↓

#古着Shop/gmMum_メンズ

※検品は人間がおこなってる為

汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。

※商品の問題や記載ミスによる返品は対応させていただきます。

(イメージと違う、サイズが合わないなどお客様都合による返品は対応出来ない事もございます)

*上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。

管理番号04513

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし





閲覧頂きありがとうございます。・即購入OKです。・フォロー割5%お値引き致します。・発送は、 送料込 / 匿名配送 / 追跡 / 補償 の付い たメルカリ便で、48時間以内に発送します。・ブランドFR2/エフアールツー・素材 コットン80%ポリエステル20%・カラーブラック・状態若干の使用感がありますが、目立つ汚れやダメージ等なくまだまだ着用頂けるかと思います。・実寸サイズサイズ:XL肩幅:約60cm身幅:約66cm着丈:約68cm袖丈:約60cm※多少の誤差はご了承ください。※着用感は個人差がございますので、お答え出来かねます。↓その他 取扱メンズ商品↓#古着Shop/gmMum_メンズ※検品は人間がおこなってる為汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。※商品の問題や記載ミスによる返品は対応させていただきます。(イメージと違う、サイズが合わないなどお客様都合による返品は対応出来ない事もございます)*上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。管理番号04513 商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフアールツー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

