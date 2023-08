◉沢山の商品をほぼ毎日出品しています!

TENDERLOIN × 白山眼鏡 の コラボ眼鏡 です!

kikaida1111様専用 ジャックデュラン メガネ サングラス フレーム



ヴィンテージ カザール CAZAL 869 オールドスクール

TENDERLOIN tenderloin

新品 未開封 白山眼鏡店 メイフェア MAYFAIR らん甲 イエロー

テンダーロイン てんだーろいん

Gentle Monster ジェントルモンスター BOLD ANTENA 01

IN THE WIND in the wind

マックショウ サングラス

イン ザ ウィンド

✅ Ray-Ban Clubmaster 0RB3016

k7 K7 K-SVEN k-seven

MYKITA+Maison Margiela マイキータ+メゾンマルジェラ

ケーセブン

レイバン ウェイファーラー 調光レンズ

BLACK GOLD

Ray-Banサングラス 47021

CLEAR SKELETON

オークリー OAKLEY WireTap2.0 ワイヤータップ2.0 サングラス

ブラック ゴールド

LOUIS VUITTON サングラス

クリア スケルトン

X-Metal Romeo 偏光レンズ ラバーカスタム

黒 金 透明 金具 留め具

moscot MILTZEN 46 早い者勝ち!

キムタク さんタク

ギュパール10 ベッコウ

芸能人 有名人 愛用

本鼈甲 メガネ レトロ 日本製 SPM定番 90s 高級美品 鼈甲眼鏡 希少品



guepard 02

カラー フレーム:ブラック

レイバン メガネ RX5154 2000 Ray-Ban クラブマスター 新品

レンズ:クリア(度なし)

新品未使用 「匠 角矢甚治郎作」其弐拾八 ル メガネ レンズ交換可能 鯖江メガネ

金具:ゴールド

ZEALOPTICS ジール オプティクス 偏光 サングラス Leman レマン

サイズ フリー

Lesca pica レスカ ピカ

購入場所 正規取扱店(東京)

OLIVER PEOPLES Hilden OV5422D 1681 48

付属品 専用眼鏡ケース、専用クロス

専用3本Salvatore Ferragamo眼鏡 サルバトーレ フェラガモ



スクエア キューブリック コラボモデル サングラス

コメント

コラボ/ワコマリア/金子眼鏡/別注/サングラス /ボストン/限定/ケース付/良品

TENDERLOIN西浦徹さんやAtLast & Co.(アットラスト)辺見馨さん、元SMAP(スマップ)の木村拓哉さんの着用をご参考に是非!

enalloid サングラス



正規品 即発送 レイバン RB4259F 601/19 ASIAN

No.2023 0609 0413

OLIVER PEOPLES THE ROW ザロウ オリバーピープルズ



金子眼鏡 オクタゴンサングラス

商品の情報 ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド テンダーロイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

