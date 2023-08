【正規品直輸入】 ☆s357☆着流しコート ロングコート

ご覧いただきありがとうございます☆

s357の着流しコートです。

ニシギンザ内にある小さいサイズ専門店s357で購入しました。

色はグレージュ。内側は少し濃いお色です。

ボタンは無く着流しになっています(^^)

大きめの襟が顔周りをスッキリ見せてくれます!

後ろのベルトは縫い付けてあり外せません。

サイズ:5号

☆s357☆着流しコート



数回着用後、クリーニングして保管していました。目立ったほつれや汚れは見当たりません。sizeが合わなくなってしまったので、綺麗なうちにどなたか気に入って頂ける方へお譲りします♪

出品を迷っているので大幅な値下げにはお答え出来ません。

※ブランドタグお借りしています

#nekomimi♪レディース

#小さいサイズ

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド クリスタルシルフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

