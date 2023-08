柔らかい agust d ラキドロ K-POP/アジア

Agust D (SUGA) Solo Album 'D-DAY' 発売記念「ラッキードローイベント」

lucky draw ラキドロ

★フォトカード 3枚セット

★匿名配送 折れ曲げ、防水対策して発送

⚠️お値下げ バラ売り不可

⚠️韓国商品によくある製造元ミスによる封入物の欠品や破損などの可能性を踏まえた上でのご購入をお願い致します。

未開封ですので欠品の有無の確認は出来ません。

また海外製品の為初期スレなどある場合もございますので、

ご理解頂いた上でご購入お願い致します。

JAPAN OFFICIAL SHOP (JPFC)

先着 特典フォトカード

bts 防弾少年団 AgustD suga ユンギ 日本限定 日本 限定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

