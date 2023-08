★即購入OK!

イタリア製!MARCEL LASSANCE マルセルラサンス ダウンジャケット

★価格交渉不可・お取置き不可、早い者勝ち!

★プロフィールは必ずお読み下さい。

【USA購入 正規新品】THE NORTH FACE◆GOTHAM JACKET III ゴッサムジャケット 3◆ダウン ゴッサムジャケット US限定 RDS認証 DRYVENT 550フィル 防寒 防風 防水 撥水(M)黒 190122-150

状態

新品

表示サイズ

MENS M ※USサイズとなりますので、実寸サイズをご確認下さい。

実寸サイズ

多少の誤差は予めご了承ください。

身幅61cm 肩幅47cm 袖丈65cm 着丈74cm

素材

SHELL:100% NYLON

FAUX FUR:70% ACRYLIC 17% POLYESTER 13% MODACRYLIC

LINING:100% POLYESTER

FILINIG:100% POLYESTER

FILINIG MAIN:BODY/HOOD/SLEEVE:75% DOWN 25% WATERFOWL FEATHERS

色

TNF BLACK

アメリカ 「THE NORTH FACE」正規ショップにて購入いたしました

(100%正規品ですのでご安心下さいませ)

【US直営モデル】

・RDS認証済みタグ付き(下記参照)

・「550フィルグースダウン採用」

・「DryVent」採用(下記参照)

・標準フィット

・ハイネックフード仕様(フード裏までダウン入り)

・フード「ドローコード付」(絞り調整可)

・フード内側「ネックゲイター(ネックウォーマー)付き」

・ファー着脱可能

・ボタン付きフロントジッパー

・胸元、背面「ハーフドームロゴ刺繍」

・胸元「ボタン式ポケット」×2

・サイド「ボタン式ポケット」×2

・左腕「ボタン式ポケット」×1

・内側「ジッパー式ポケット」×1

・右袖「550刺繍」

・左袖「DRYVENT刺繍」

・裾、袖口「強固リブ搭載」

【RDS認証グースダウン】(国際認証基準)

高品質グースダウンが詰まり、最高の防寒性はもちろん非常に軽量で長時間の着用もストレスになりません。

【DryVent仕様】

最高レベルの透湿性と通気性を持つ防水膜DryVent採用。

「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

