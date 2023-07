Nike ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG バーシティレッド/シェニールになります。

サイズ 27.5(メンズ27)

品番 DJ4891-061

新品未使用品

見落とし等あるかもしれませんのでご理解ください。

初期からの傷等ある場合がございます。

その点ご容赦ください。

個人主観になりますので宜しくお願いいたします。

あくまでも一度人の手にわたったものになりますので神経質な方はご遠慮ください。

トラブルの原因になります。

気になることは必ず質問してください。

画像確認宜しくお願いいたします。

お探しの方、大切にしていただける方、お待ちしております。

Nike ナイキ エアジョーダン1 ハイ OG バーシティレッド/シェニールになります。サイズ 27.5(メンズ27)品番 DJ4891-061新品未使用品見落とし等あるかもしれませんのでご理解ください。初期からの傷等ある場合がございます。その点ご容赦ください。個人主観になりますので宜しくお願いいたします。あくまでも一度人の手にわたったものになりますので神経質な方はご遠慮ください。トラブルの原因になります。気になることは必ず質問してください。画像確認宜しくお願いいたします。お探しの方、大切にしていただける方、お待ちしております。

