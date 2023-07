春早割 harley vintage davidson 希少 woodstock tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます

こちらはvintage harley davidson tee woodstockになります

かなりレアなハーレーTEEです

ポケTEEでオススメです

サイズXL

着丈70

身幅61

肩幅57

袖丈脇下から18

発送 佐川急便 送料無料に致します

返品交換してませので宜しくお願い致します

早い者勝ちです

カラー···グレー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···夏

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

