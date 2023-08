カラー···グレー

柄・デザイン···無地

素材···コットン

フード···フードなし

季節感···春、夏、秋、冬

肩幅 50

身幅 55

着丈 105

袖丈 53

40〜50年代によく見られるvポケ仕様の

ユーロワークコートです。

カラーは、一応グレーにしていますが

自分的には、薄れたオリーブグリーンな感じです。

後ろに腰ベルトが付いているのでAラインシュルエットになりとっても素敵です。

ボロボロになってなってしまった、タグが

なんともエモいです。

フレンチフレンチワークフレンチワークジャケット

ユーロユーロビンテージコルビジェコルビジェジャケットビンテージレザージャケットフランス国鉄フランス軍モールスキンブラックモールスキン

PATAGONIA パタゴニア THE NORTH FACE ノースフェイス L.L.BEAN エルエルビーン COLUMBIA コロンビア GOLDWIN ゴールドウィン Hyvent ハイベント ACG ADIDAS アディダス 90年代 古着 USA アメリカ バルトロ バルトロライト ヌプシ RRL ポロカントリー polo country sport ポロスポーツ ポロスポ ユーティリティパンツ ファティーグパンツ ミリタリー m65 m51 m47 フランス軍 イギリス軍 ドイツ軍 日本軍 軍パン ガンホー オアスロウ スラックス アナトミカ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···グレー柄・デザイン···無地素材···コットンフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬肩幅 50身幅 55着丈 105袖丈 5340〜50年代によく見られるvポケ仕様のユーロワークコートです。カラーは、一応グレーにしていますが自分的には、薄れたオリーブグリーンな感じです。後ろに腰ベルトが付いているのでAラインシュルエットになりとっても素敵です。ボロボロになってなってしまった、タグがなんともエモいです。フレンチフレンチワークフレンチワークジャケットユーロユーロビンテージコルビジェコルビジェジャケットビンテージレザージャケットフランス国鉄フランス軍モールスキンブラックモールスキンPATAGONIA パタゴニア THE NORTH FACE ノースフェイス L.L.BEAN エルエルビーン COLUMBIA コロンビア GOLDWIN ゴールドウィン Hyvent ハイベント ACG ADIDAS アディダス 90年代 古着 USA アメリカ バルトロ バルトロライト ヌプシ RRL ポロカントリー polo country sport ポロスポーツ ポロスポ ユーティリティパンツ ファティーグパンツ ミリタリー m65 m51 m47 フランス軍 イギリス軍 ドイツ軍 日本軍 軍パン ガンホー オアスロウ スラックス アナトミカ

