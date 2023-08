こちらの商品は【一般的な中古品】です。

イベント時にのみ着用しており、普段使いでは無い為に商品状態もよくきれいな状態かと思います。色あせや痛み等は見受けられませんでした。

◆サイズ◆

・ジャケット

着丈:71cm

袖丈:63cm

肩幅:45cm

身幅:48cm

・パンツ

ウエスト:38cm

股下:83.5cm

※平置き寸法です、若干の誤差は御容赦下さい。

~製品の外箱が付属する場合~

※1.製品の外箱は輸送時に商品を守る為の梱包材として認識下さい。

※2.外箱に擦れ・痛み・潰れ等がある場合が御座いますので予めご容赦下さいませ。

※3.箱の状態は写真には写しきれない場合があります。

~価格交渉について~

常識の範囲内に限り対応させて頂きます、購入者様より希望金額を初めにご提示ください。

定型文やいくらまで下げれますか?等のコメントよりも嬉しいです。

尚、配送時のトラブル(水濡れ・潰れ・破れ・破損)に関しては対応出来ません。

配送時に何らかの不都合が生じた場合は購入者様より事務局へお問い合わせください。

そのまま取引完了してしまうと事務局にて補償を受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

お取引の際のトラブルはこちらとしても極力避けたいと思っております。

その為に気になることがあれば必ず購入前にコメント欄にてご相談をお願いします。

また個人間での取引に完璧を求める方や神経質な方はご購入をご遠慮ください。

■検索ワード■

ドルガバ スーツ フォーマル セットアップ ブラック グレー チャコールグレー ビジネス 仕事着

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

