【正規通販】 RAHザ・ワールド ジョジョの奇妙な冒険3部　超像可動リアルアクションヒーローズ コミック/アニメ

リアルアクションヒーローズ ジョジョの奇妙な冒険 ザ・ワールド

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■新品未開封 RAH DIO 初回購入特典商品

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●全高約360mm

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●ジョジョの奇妙な冒険、第三部より

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「DIO」のスタンド、「ザ・ワールド」を完全立体化!

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●ソフビ製ボディにPVC製ボディパーツを使用し、

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劇中の印象的なポージングの再現が可能!

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●「DIO」と合わせて劇中のバトルシーンを再現可能!

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●「DIO」専用道路標識パーツおよび標識持ち手付属!

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中古品として一般的な状態と判断しています

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検品は素人による簡易なものであり個人の主観です

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不安な方は購入しないで下さい

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古い商品で長期保管のため箱、本体共に経年劣化による細やかなスレ汚れ生活臭素人検品による見落とし等多少ある場合もございますが商品の性質上ご容赦ください

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商品の状態は画像でご確認下さい

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過度に神経質な方、完璧を求める方、ご不安な方は購入をお控え下さい

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樋口円香 クリアマリンカーム Ver.

#ジョジョの奇妙な冒険

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超像可動 ジョジョの奇妙な冒険 第三部 9.ザ・ワールド（荒木飛呂彦指定カラー）

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#ジョジョの奇妙な冒険第三部スターダストクルセイダース『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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