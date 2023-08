VANS SK-8 HI V38RETRO

バンズ40周年記念で発売されたモデルです。創業当時のモデルを再現しヒールパッチには創業者のVAN DOREN氏のプリントがあり当時を忠実に再現しているモデルです。

Size:US10(28.0cm)

新品未使用品

若干糊がはみだている感じですのでヴィンテージにご理解のある方のみご購入ください。

メインカラー···ブラック

スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

