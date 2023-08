VIVIDRED OPERATION

ビビットレッド・オペレーション

blu-ray版 (完全生産限定盤) vol.1〜6

全6巻 blu ray版 全巻セット

セット販売となります 。

バラ売り不可とさせて頂きます。

内容物 (画像3~5枚目参照)

各巻 本編ディスク blu ray 各1枚ずつ

各巻 特典 cd (vol.6のみ特典dvd)各1枚ずつ

各巻 ブックレッド 各1冊ずつ

各巻 原画集 (key art collection) 各1冊ずつ

各巻 ピンナップ (未開封になります)各1セット

(vol.5のみ欠品してます。)

vol.1のみ 絵コンテ集 (画像6枚目参照) 1冊

vol.1のみ ラジオcd (画像6枚目参照) 1枚

帯 、vol.5のみ欠品してます。

VIVIDRED OPERATION blu-ray版 全巻 セット



収録、特典内容

(画像7~9枚目参照)

購入後数回視聴したのみです。

動作確認済みです。

アルコール消毒済み。

コンディション

・本編ディスク目立った傷ありません。

何枚かの特典cdに微細な傷があります。

問題なく視聴できました。

動作確認済みです。

・ディスクケース目立った傷汚れありません

・ブックレット、原画集、帯

目立った傷汚れありません

・ピンナップカード未開封品になります。

vol.5ピンナップカードのみ欠品してます

ご注意ください。

・クリアスリーブケース微細な摺り傷があります。

・vol.1クリアスリーブケース、絵コンテ集

一部色褪せがあります(画像10枚目参照)

コンディション内容を確認していただいた

のちにご検討ください。

評価につきましては上記の理由により

やや傷汚れありにしてあります。

あくまでも中古品ですので、

完璧を求められる方、細部にこだわりの

ある方は購入を控えてください。

写真の内容物がすべての内容物となります。

中古品とご理解頂いた上でご検討よろしくお願いいたします。 0428

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

VIVIDRED OPERATION ビビットレッド・オペレーション blu-ray版 (完全生産限定盤) vol.1〜6全6巻 blu ray版 全巻セットセット販売となります 。バラ売り不可とさせて頂きます。内容物 (画像3~5枚目参照) 各巻 本編ディスク blu ray 各1枚ずつ 各巻 特典 cd (vol.6のみ特典dvd)各1枚ずつ 各巻 ブックレッド 各1冊ずつ 各巻 原画集 (key art collection) 各1冊ずつ 各巻 ピンナップ (未開封になります)各1セット (vol.5のみ欠品してます。) vol.1のみ 絵コンテ集 (画像6枚目参照) 1冊 vol.1のみ ラジオcd (画像6枚目参照) 1枚 帯 、vol.5のみ欠品してます。収録、特典内容 (画像7~9枚目参照)購入後数回視聴したのみです。動作確認済みです。アルコール消毒済み。コンディション・本編ディスク目立った傷ありません。 何枚かの特典cdに微細な傷があります。 問題なく視聴できました。 動作確認済みです。・ディスクケース目立った傷汚れありません ・ブックレット、原画集、帯 目立った傷汚れありません・ピンナップカード未開封品になります。 vol.5ピンナップカードのみ欠品してます ご注意ください。・クリアスリーブケース微細な摺り傷があります。・vol.1クリアスリーブケース、絵コンテ集 一部色褪せがあります(画像10枚目参照)コンディション内容を確認していただいたのちにご検討ください。評価につきましては上記の理由によりやや傷汚れありにしてあります。あくまでも中古品ですので、完璧を求められる方、細部にこだわりのある方は購入を控えてください。写真の内容物がすべての内容物となります。中古品とご理解頂いた上でご検討よろしくお願いいたします。 0428

