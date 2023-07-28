【特別訳あり特価】 CADUNE カデュネ ワンピース　新品 川上桃子さんコラボ　袖コンシャス ロングワンピース

新品未使用タグ付き
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サイズ38
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色味が可愛すぎます。
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肌が白く見えます。
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だいぶお値下げしました！
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お値下げ不可です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|カデュネ
|商品の状態
|新品、未使用
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新品未使用タグ付きサイズ38色味が可愛すぎます。肌が白く見えます。#CADUNE#袖コンシャスワンピース#川上桃子#コラボワンピース#ブルベ【Mサイズ】肩幅25.3cm バスト105.3cm 袖丈40.6cm 着丈128cm定価25,300円だいぶお値下げしました！お値下げ不可です。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|カデュネ
|商品の状態
|新品、未使用