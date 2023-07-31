【正規品直輸入】 vivienne westwood キャットアイネックレス ネックレス

コレクターの方に譲って頂きコレクションとして飾っていました。

ダイヤモンド 0.30ct K18WG ダイヤ トップ ペンダント ネックレス

当方金属アレルギー持ちの為未着用です。

スウィートハートジュエリー パフィーハート エンジェル ポーカーズ つかさ君



アガット★K10 40cm 天然石チャーム付ネックレス★エテ★スタージュエリー



Jun様専用 プラチナネックレス スクリューチェーン 1.5㎜幅 pt850

入念にチェックして出品していますが、サイズの多少の誤差やダメージの見落とし等があるかもしれません。ご理解頂いた上でご購入をお願いします。

4℃ Pt ダイヤモンド ネックレス 0.381ct ☆

中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

コレクターの方に譲って頂きコレクションとして飾っていました。当方金属アレルギー持ちの為未着用です。入念にチェックして出品していますが、サイズの多少の誤差やダメージの見落とし等があるかもしれません。ご理解頂いた上でご購入をお願いします。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 やや傷や汚れあり

マルジェラ ネックレス 未使用品