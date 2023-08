独特な 【送料無料】 中古　ポケットモンスター ウルトラムーン 携帯用ゲームソフト

3DS『ポケットモンスターウルトラムーン』の中古ソフトです。

★親名変更や通常色の商品もあります。お気軽にお問い合わせください。

【即購入大歓迎です】

〇ガチ勢専用 最強データ

〇合計1100体以上収録

夢特性多数

⭐ポケットモンスターウルトラムーン

*USUMまでのポケモン全種807種

すべて色違い(色違いが無いポケモン除く)

育成済み個体400体以上(理想個体)

6V ACS0厳選済み

進化前は未育成、お好みに育成して下さい

*入手困難 希少ポケモン 多数 海外配布限定&現在入手不可ポケモン収録

・古びた海図ミュウ色違い

・クリスタル産セレビィ色違い

・海外配布限定ジガルデ色違い

他にも多数収録

⭐剣盾新登場ポケモン全種(USUMのポケモンを合わせて全898種)

すべて色違い(色違いが無いポケモン除く)

*入手困難 希少ポケモン 多数

・色違いムゲンダイナ

・色違いザシザマ

・色違いガラル3鳥

・色違いゼラオラ

・色違いメルメタル 他にも多数収録

*映画配信ポケモンも収録

⭐ヒスイ地方限定のポケモン

・ヒスイゾロアーク、バサギリなど

・ラブトロスは通常色で両バージョン収録

⭐パルデア地方限定のポケモン

・マスカーニャなど

ここまでで図鑑1010種になります!

〇安心のホーム移動100%保証 すべて正規の個体です。

ポケモンホームへの移動すべて確認済み

〇動作確認済み ※色違い未解禁のものは通常色のみです。

*中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。

「ポケットモンスター ウルトラムーン」

ポケモン

定価: ¥ 4980

#ポケモン #ゲーム #RPG #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

ソード

シールド

ムーン

アルセウス

ヒスイ

レジェンズ

スカーレット

バイオレット

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 やや傷や汚れあり

