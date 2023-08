プロフィール必読

ハロウィンレコード



V.A. / Unsigned Artists オマケ付き

昨今、世界的に高騰を続ける

モヒカン様専用 レコード5枚

Black Jazz Records。

Freddie Gibbs – Freddie

綺麗な状態がないことで有名なタイトル。

ORANGE BLOSSOM★Keep On Pushin' UK Westwo

白ラベル、パンチホール有、プロモUS

Ice Cube / War & Peace Vol. 2 未開封

オリジナル盤でジャケスレもほぼなく、

JAMIROQUAI/Live at BBC Maida Vale : 1999

リリース時期を考えると美品になると思います。

【オフィシャル盤】Frank Ocean - Blonde レコード

オリジナル盤自体が中々出回らなくなって

Isotope 217°

来てると思いますのでこの機会に是非。

Elyse Weinberg 他6点 たいき様専用

コンディション ジャケット EX / レコード EX

S.O.D. speak english or die LP SOD パッチ付き

コンディションは国内某有名店なら、

当時物アナログLP輸入盤】NO NEW YORK ブライアン・イーノプロデュース

こうなるかなという私の主観です。

■輸入盤LP■ジョン・リー・フッカー/JOHN LEE HOOKER

あくまで中古品レコードとなりますので、

【レコード】美品 KEANE / UNDER THE IRON SEA 名盤

中古レコードに慣れてない方のご購入は

Eric clapton 武道館 エリッククラプトン

ご遠慮ください。

TBM-5013 細川綾子 コールミー 宮間利之とニューハード レコード

以上ご理解の上、どうぞ宜しくお願い致します。

RANCID&NOT.L.A.のセット

#soul #raregroove #jazz #blackjazzrecords

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

