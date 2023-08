新品本物 owens 【激レア】rick jumbo 42 sneaks lace スニーカー

23ss 新作

リックオウエンスのジャンボレーススニーカーです。

大人気のラモーンズをベースに、

シューレースを大きくした新定番の大人気スニーカーです。

今シーズンの特徴的なナチュラルカラー

取り扱い店舗はかなり少ないと思います。

特にジャンボレースのローカットは国内では見かけませんでした。

MATCHESFASHIONにて購入。

既に完売してます。

サイズ42

1回外履きしましたが、かなり綺麗な状態です。

ソールは流石に少しだけ汚れがありますが、

配送前にケアしますので、綺麗になると思います。

drkshdw

ダークシャドウ

chrome hearts

クロムハーツ

raf simons

balenciga

ユリウス

julius

MLVINCE

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

