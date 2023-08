新作揃え SAINT MICHAEL23SSBOXINGボクシングショーツ ショートパンツ

ご覧頂きありがとうございます。

【新品タグ付き】HALB 黄色ショートパンツ



※購入意思のないいいね本当に要りません。

セントマイケル SAINT MICHAEL ■ 23SS 【 BOXING SHORTS SM S23 0000 063 】 フロント ロゴ ボクシング ショーツ ショート パンツ

カラー:ブラック

サイズ:M

購入先:リヴォリューション

採寸平置き

ウエスト:39cm

股上:32cm

股下:13cm

裾幅:36cm

こちらは素人保管となります。几帳面な方気になさる方又、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

他サイトでも出品しておりますので行き違いによる購入等があった場合にはキャンセルする場合もありますのでご理解の程宜しくお願い致します。

※購入意思のないいいね質問などはご遠慮下さい。(場合によっては大幅な値下げ交渉などブロックさせて頂きますのでご理解の程宜しくお願い致します)

※質問をしてきて回答しているにも関わらず返信が無い場合にはブロック対象となります。

※プロフは必ずお読み下さい。

※サイズ感(大きいでしょうか?)など個人差のある質問などはご遠慮下さい。

※発送の際は出来るだけ小さくしての発送となりますのでご了承下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セントマイケル 商品の状態 未使用に近い

