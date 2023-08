バラクータの傑作アウター「G9」ハリントンジャケットをモディファイした「G9 armhole detach」です。

定番G9との主な違いは、

ジップで脱着可能なフード付き、

袖はセットインスリーブ

軽量なブルーのガーメントダイ(後染め)ポリアミド素材

裏地ナシ

といったところで、ドッグイヤーカラーや背面のアンブレラカットなどの

要ともいえるディテールは残しつつ、

スリムフィットで、より現代的にアップデートしています。

G9は、ショートブルゾンの原型と言われるように、完成されているものの、

実際には、どこか堅苦しいというか、生真面目な感じがするのも否めません。

こちらはG9の男っぽさはうまく残しつつ、

ガーメントダイナイロンによるシワ感がもたらすリラックスや

スニーカーやスウェットパンツあたりにもフィットするスポーティーさ、

軽くてシワも気にせず扱える使い勝手の良さ、など

ワードローブとしての弱点がないような、とてもリアリティのあるアイテムだと思います。

定番G9だと、ローテクスニーカーくらいが守備範囲なところ、

こちらのモデルならハイテクスニーカーも許容できる、そんな受けの広さが魅力だと思います。

薄手パーカーからのアプローチとして、初夏にTシャツとショートパンツに合わせるのもおすすめです。

もちろんフードを取り外すことで、よりG9らしさに寄せることもできますし、

薄手なので、春秋は肌寒いときにさっと羽織れ、旅先に持参すればとても便利ですし、

冬ならコートなどの下にミドルレイヤーとして窮屈感がなく重ねていただけます。

また、ショートブルゾンは裾さばきが楽なので、運転や座るとき全般に着たままでいられる点も

大きなアドバンテージだと思います。

定番アイテムの変化型はどのブランドでも採用している手法ですが

今回の1着は目先の変化だけではない、しっかり実用性につながっている成功例だと思います。

ぜひおすすめします。

フロントダブルジップ、左右にフラップポケット、内ポケット1つ

色名=コバルトブルー

素材=ポリアミド100%

新品未使用 トルコ製 国内定価63800円

サイズ 42(イタリアサイズ52相当です)

○肩幅 51センチ(首の付け根経由)

○袖丈 70センチ

○着丈 73センチ

○身幅 62センチ(わきの下位置) 55センチ(ウエスト周辺位置)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バラクータ 商品の状態 新品、未使用

