【完売】 新品　ヴィヴィアンウエストウッド　43040042 ブラック　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

MADE IN ITALY

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ヴィヴィアンウエストウッド バッグ VIVIENNE WESTWOOD 43040042

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VIVIENNE WESTWOOD（ヴィヴィアンウエストウッド）のショルダーバッグです。

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☆サフィアーノレザーが高級感を引き立てます。シルバーのオーブを添えたモードなシンプルなアイテムです。ちょっとしたお出かけの際に活躍するコンパクトなサイズ感です。

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・カラー：ブラック

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・サイズ：写真を参考にしてください。

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【A4収納不可】

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約横26cm×縦24cm×幅2cm

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ショルダーの長さ：約102-174cm（斜めがけ可

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・重量：約500g

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・素材：レザー

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・開閉：ファスナー

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・外部：ファスナーポケット×1

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・付属品：保護袋 タグ

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

MADE IN ITALYヴィヴィアンウエストウッド バッグ VIVIENNE WESTWOOD 43040042 VIVIENNE WESTWOOD（ヴィヴィアンウエストウッド）のショルダーバッグです。☆サフィアーノレザーが高級感を引き立てます。シルバーのオーブを添えたモードなシンプルなアイテムです。ちょっとしたお出かけの際に活躍するコンパクトなサイズ感です。・カラー：ブラック・サイズ：写真を参考にしてください。 【A4収納不可】 約横26cm×縦24cm×幅2cm ショルダーの長さ：約102-174cm（斜めがけ可・重量：約500g・素材：レザー・開閉：ファスナー・外部：ファスナーポケット×1・付属品：保護袋 タグ

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

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