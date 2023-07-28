【完売】 新品　ヴィヴィアンウエストウッド　43040042 ブラック　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

MADE IN ITALY
【新品】サマンサベガ 限定 シナモンロール ショルダーバッグ フリル ビジュー
ヴィヴィアンウエストウッド バッグ VIVIENNE WESTWOOD 43040042
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VIVIENNE WESTWOOD（ヴィヴィアンウエストウッド）のショルダーバッグです。
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☆サフィアーノレザーが高級感を引き立てます。シルバーのオーブを添えたモードなシンプルなアイテムです。ちょっとしたお出かけの際に活躍するコンパクトなサイズ感です。
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・カラー：ブラック
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・サイズ：写真を参考にしてください。
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【A4収納不可】
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ショルダーの長さ：約102-174cm（斜めがけ可
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・重量：約500g
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・外部：ファスナーポケット×1
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・付属品：保護袋 タグ
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商品の情報
|ブランド
|ヴィヴィアンウエストウッド
|商品の状態
|新品、未使用
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MADE IN ITALYヴィヴィアンウエストウッド バッグ VIVIENNE WESTWOOD 43040042 VIVIENNE WESTWOOD（ヴィヴィアンウエストウッド）のショルダーバッグです。☆サフィアーノレザーが高級感を引き立てます。シルバーのオーブを添えたモードなシンプルなアイテムです。ちょっとしたお出かけの際に活躍するコンパクトなサイズ感です。・カラー：ブラック・サイズ：写真を参考にしてください。 【A4収納不可】 約横26cm×縦24cm×幅2cm ショルダーの長さ：約102-174cm（斜めがけ可・重量：約500g・素材：レザー・開閉：ファスナー・外部：ファスナーポケット×1・付属品：保護袋 タグ
商品の情報
|ブランド
|ヴィヴィアンウエストウッド
|商品の状態
|新品、未使用