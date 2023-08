【商品名】

【カラー】ウィステリア (パープル ラベンダー系)

【素材】ラムスキン 100%

【型番】706010

【製造国】MADE IN ITALY

【定価】85,800円(税込)

【購入先】国内ボッテガヴェネタ店舗にて購入

【サイズ】

横幅;9.0cm

縦幅;11.5cm

マチ幅;1.0cm

開閉方法;スナップボタン開閉

中;カードスロット6 札入れ1 ファスナー付きコインパース1

【コンディション】

S :展示品・新品同様

特筆すべきダメージや汚れのない使用感の感じられない綺麗なお品物です。

ご利用にはこれからまだまだお使い頂けます。

※ あくまで一度人の手に渡っております。

中古品に理解のある方のご購入でお願い致します。

N :新品・未使用

S :展示品・新品同様

A :中古(綺麗な状態の中古品です。多少の小傷 etc は、ご了承下さいませ。)

B :中古 (使用感のある中古品です。小傷や擦れ等 ご了承下さいませ。)

C :中古 (かなりの使用感のある中古品です。傷や擦れ等がある場合がございます。)

【付属品】

箱 保存袋 ケア冊子

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

